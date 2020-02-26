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Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на ЧМ-2020

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на ЧМ-2020
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Известный специалист Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует USA Hockey.

7 января Лавиолетт был уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз».

55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс». С «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли в 2006 году. С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».

В 2006 году специалист возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Турине. Питер Лавиолетт работал помощником тренера сборной США на Кубке мира 2004 года и был главным на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах.

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