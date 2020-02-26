Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на ЧМ-2020
Известный специалист Питер Лавиолетт будет главным тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует USA Hockey.
7 января Лавиолетт был уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз».
55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс». С «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли в 2006 году. С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».
В 2006 году специалист возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Турине. Питер Лавиолетт работал помощником тренера сборной США на Кубке мира 2004 года и был главным на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах.
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