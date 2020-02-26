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Улльстрём — об игре за рижское «Динамо»: это было словно дерьмо. Мы всем проигрывали

Улльстрём — об игре за рижское «Динамо»: это было словно дерьмо. Мы всем проигрывали
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий швейцарского «Биля» Давид Улльстрём поделился воспоминаниями о периоде выступления за рижское «Динамо». 30-летний форвард начал сезон-2019/2020 в Риге, но с ним расторгли контракт уже в середине октября. Нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах.

«Вы можете видеть, где находится рижское „Динамо“ в таблице. Довольно тяжело с моральной точки зрения, когда проигрываешь всем подряд. Это было словно дерьмо.

Сразу стало понятно, что дела у нас не пойдут. Клуб сначала расторг Гудлевскиса, хотя он не был виноват в неудачах, потом расторгли ещё нескольких игроков, включая меня. Предсезонка прошла неудачно, и мы были просто не подготовлены», — сказал Улльстрём Hockey Sverige.

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