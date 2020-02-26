Евгений Дадонов покинул минское «Динамо»
Минское «Динамо» расторгло контракты с защитником Романом Достанко и нападающим Евгением Дадоновым, информирует официальный сайт команды.
Хоккеисты отправились в солигорский «Шахтёр», выступающий в Экстралиге. Солигорчане вышли в плей-офф и сыграют на Кубке президента со жлобинским «Металлургом».
Напомним, минское «Динамо» установило антирекорд лиги по количеству пропущенных шайб — 229. Ранее антирекорд КХЛ принадлежал подольскому «Витязю», который в сезоне-2008/2009 пропустил 225 голов. «Динамо» в нынешнем сезоне осталось провести ещё один матч — с московским «Динамо» 27 февраля дома.
«Динамо» — худшая команда этого сезона. Занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 61 матче.
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
23:16
-
22:58
-
22:31
-
22:13
-
21:47
-
21:28
-
21:13
-
20:55
-
20:32
-
20:18
-
19:57
-
19:40
-
19:19
-
19:14
-
18:48
-
18:46
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
Партнерский контент