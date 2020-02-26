Евгений Дадонов покинул минское «Динамо»

Минское «Динамо» расторгло контракты с защитником Романом Достанко и нападающим Евгением Дадоновым, информирует официальный сайт команды.



Хоккеисты отправились в солигорский «Шахтёр», выступающий в Экстралиге. Солигорчане вышли в плей-офф и сыграют на Кубке президента со жлобинским «Металлургом».



Напомним, минское «Динамо» установило антирекорд лиги по количеству пропущенных шайб — 229. Ранее антирекорд КХЛ принадлежал подольскому «Витязю», который в сезоне-2008/2009 пропустил 225 голов. «Динамо» в нынешнем сезоне осталось провести ещё один матч — с московским «Динамо» 27 февраля дома.



«Динамо» — худшая команда этого сезона. Занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 61 матче.