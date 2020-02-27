Защитник «Крыльев Советов» Захаров вылетел за борт после собственного силового приёма
В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Крыльями Советов» и «СКА-Варягами» (2:3 Б) произошёл курьёзный эпизод с защитником московского клуба Артёмом Захаровым.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата МХЛ сезона-2019/2020
17-летний защитник попытался выполнить силовой приём против форварда «армейцев» Артура Демидова, однако не рассчитал с точкой контакта и вылетел за борт на скамейку своей команды.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» МХЛ.
В нынешнем сезоне Захаров принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата МХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "+6" и 12 минутах штрафного времени.
Морозов сохранит за собой должность президента «Крыльев Советов»
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:25
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:07
-
08:45
-
08:26
-
08:05
-
07:40
-
07:25
-
07:10
-
06:55
-
06:42
-
03:54
- 26 февраля 2020
-
23:50
-
23:36
-
23:16
-
22:58
-
22:31
-
22:13
-
21:47
-
21:28
-
21:13
-
20:55
-
20:32
-
20:18
-
19:57
-
19:40
Партнерский контент