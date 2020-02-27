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Защитник «Крыльев Советов» Захаров вылетел за борт после собственного силового приёма

Защитник «Крыльев Советов» Захаров вылетел за борт после собственного силового приёма
Хоккей / МХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Крыльями Советов» и «СКА-Варягами» (2:3 Б) произошёл курьёзный эпизод с защитником московского клуба Артёмом Захаровым.

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17-летний защитник попытался выполнить силовой приём против форварда «армейцев» Артура Демидова, однако не рассчитал с точкой контакта и вылетел за борт на скамейку своей команды.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» МХЛ.

В нынешнем сезоне Захаров принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата МХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "+6" и 12 минутах штрафного времени.

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