Морозов сохранит за собой должность президента «Крыльев Советов»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что сохранит за собой должность президента «Крыльев Советов».

«У меня в контракте написано, что я могу совмещать должности. Я остаюсь там президентом. Это мой родной клуб, я остаюсь там стратегическим консультантом этого клуба. Да, три года назад «Крылья Советов» получили спонсора, но через год он покинул клуб. В юбилейный сезон клуб еле удалось сохранить.

Сейчас у клуба нет стратегии по заявке в КХЛ. Работает школа, растёт молодёжная команда, играет. Есть ребята, которые начинали там карьеру, а потом играли в КХЛ. Мы поэтому и создали молодёжную команду, чтобы была заявка на попадание во взрослый хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.