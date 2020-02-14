Морозов сохранит за собой должность президента «Крыльев Советов»
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что сохранит за собой должность президента «Крыльев Советов».
«У меня в контракте написано, что я могу совмещать должности. Я остаюсь там президентом. Это мой родной клуб, я остаюсь там стратегическим консультантом этого клуба. Да, три года назад «Крылья Советов» получили спонсора, но через год он покинул клуб. В юбилейный сезон клуб еле удалось сохранить.
Сейчас у клуба нет стратегии по заявке в КХЛ. Работает школа, растёт молодёжная команда, играет. Есть ребята, которые начинали там карьеру, а потом играли в КХЛ. Мы поэтому и создали молодёжную команду, чтобы была заявка на попадание во взрослый хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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В Москве состоялась пресс-конференция ХК «Крылья Советов», на которой были сообщены планы клуба, имена тренеров и цель попасть в КХЛ.
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