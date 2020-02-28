Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Виньо: действия Панарина вы часто знаете наперёд, но просто не можете его остановить

Виньо: действия Панарина вы часто знаете наперёд, но просто не можете его остановить
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился мнением об игре российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Панарин входит в когорту тех элитных игроков, действия которых вы часто знаете наперёд. Но при этом вы не можете это остановить», — приводит слова Виньо обозреватель NBC Джордан Холл в «Твиттере».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2) российский форвард отметился двумя результативными передачами.

28-летний Панарин вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал уже 87 (32+55) очков в 62 матчах. Артемий повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86).

Зибанеджад: хоккейный интеллект Панарина выше крыши, вы это и сами неоднократно видели
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020