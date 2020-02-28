Виньо: действия Панарина вы часто знаете наперёд, но просто не можете его остановить
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился мнением об игре российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Панарин входит в когорту тех элитных игроков, действия которых вы часто знаете наперёд. Но при этом вы не можете это остановить», — приводит слова Виньо обозреватель NBC Джордан Холл в «Твиттере».
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2) российский форвард отметился двумя результативными передачами.
28-летний Панарин вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал уже 87 (32+55) очков в 62 матчах. Артемий повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86).
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