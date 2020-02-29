Юшкевич: в каких-то матчах команды второго эшелона КХЛ прыгали выше головы

Тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич подвёл итоги выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также прокомментировал завоевания второго кряду Кубка континента и предстоящую борьбу с плей-офф.
«Когда было тяжелее выиграть Кубок континента — в прошлом чемпионате или нынешнем? Этот регулярный чемпионат был для ЦСКА более сложным, чем предыдущий. Год назад команда поднялась на вершину, и теперь нужно было конкурировать не только с соперниками, но и с собой, заставляя себя в каждом матче добавлять к своему уровню, подниматься всё выше и выше. Не в каждом матче у нас получалось.
Это закон любой гонки. Лидеру всегда тяжелее. Преследователям, отстающим на полкорпуса, в этом разреженном пространстве легче тянуться за фаворитом. Весь этот чемпионат ЦСКА убеждался в справедливости такого закона.
Нужно понимать, что регулярный чемпионат — очень значимый и напряжённый, но всё-таки промежуточный турнир. С промежуточной задачей завоевать первый посев в плей-офф мы справились. При этом все понимают, что главные матчи и главные оценки впереди.
В этом году мы получили на удивление плотный турнир, аутсайдеры и середняки были так же опасны, как и фавориты. Более того, в каких-то матчах команды второго эшелона прыгали выше головы — как, например, клубы Сибири и Дальнего Востока. Это большой плюс для нашего чемпионата.
Я 11 лет провёл в НХЛ на канадских площадках, являюсь их сторонником, поэтому с вектором КХЛ согласен. Но продолжается дискуссия, на каком формате нам остановиться — на канадском или финском. Тут есть аргументы у каждой стороны. Что конкретно дал нашему хоккею переход на новый формат льда? Повышение конкуренции в лиге и плотности игры. Считаю, сделан шаг в направлении более современного хоккея.
В каком состоянии клуб подходит к серии с «Торпедо»? Верим в ЦСКА. Всё идёт по плану, команда завоевала преимущество своего льда на всех этапах плей-офф, уверена в своих силах. Но у нас интересный соперник, способный преподнести сюрприз. Ну и нужно помнить, что плей-офф — это всегда особая история», — приводит слова Юшкевича Russia-Hockey.ru.
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