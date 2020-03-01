Результаты матчей в НХЛ за 29 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 12 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 0:4. Лидер снайперской гонки Давид Пастрняк забросил 47-ю шайбу в нынешнем сезоне.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1 ОТ.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз» — 4:3. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.
«Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 Б.
«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3. Гости выиграли пятый матч кряду.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.
«Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б. Худший клуб нынешнего сезона НХЛ уступил в пятом матче кряду.
«Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ. Гости отыгрались со счётом 0:3, но не смогли избежать третьего проигрыша кряду.
«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 4:3 Б.
«Аризона Койотс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 3:2.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:0. Гости уступили в шестом матче кряду.
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