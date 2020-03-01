Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей в НХЛ за 29 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 29 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 0:4. Лидер снайперской гонки Давид Пастрняк забросил 47-ю шайбу в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 21:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Крюг, Карло) – 04:30' (5x5)   0:2 Грызлик (Маршан, Макэвой) – 13:10' (5x5)   0:3 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 51:06' (5x5)   0:4 Макэвой (Крюг, Крейчи) – 56:26' (5x4)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Гусев) – 07:19' (5x5)   1:1 Браун (Копитар, Иафалло) – 33:14' (5x5)   2:1 Кемпе (Лизотт, Браун) – 61:58' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 21:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Крюг, Карло) – 04:30' (5x5)   0:2 Грызлик (Маршан, Макэвой) – 13:10' (5x5)   0:3 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 51:06' (5x5)   0:4 Макэвой (Крюг, Крейчи) – 56:26' (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз» — 4:3. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Джонсон (Сергачёв, Кучеров) – 13:52' (5x4)   2:0 Палат (Кучеров, Сергачёв) – 27:05' (5x4)   3:0 Гурд (Пакетт, Богосян) – 31:50' (4x5)   3:1 Манджапане (Баклунд) – 33:12' (5x5)   3:2 Линдхольм (Густафссон, Годро) – 34:04' (5x5)   4:2 Киллорн (Коулман, Коберн) – 34:57' (5x5)   4:3 Монахан (Линдхольм, Ткачук) – 57:11' (6x4)

«Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хоффман – 04:07' (5x5)   1:1 Тэйвз (Боквист, Кубалик) – 12:54' (5x5)   1:2 Каджула (Мёрфи, Тэйвз) – 26:21' (5x5)   2:2 Мэтисон (Хоффман) – 58:32' (5x5)   2:3 Тэйвз – 65:00' (ПБ)

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3. Гости выиграли пятый матч кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Джонсон, Жирар) – 33:23' (5x5)   0:2 Каут (Джост, Макар) – 35:38' (5x5)   1:2 Арвидссон (Эллис, Йози) – 54:40' (5x5)   1:3 Джонсон – 59:03' (en)   2:3 Йернкрок (Эллис, Йози) – 59:58' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Готье (Бэрри, Сандин) – 02:45' (5x5)   1:1 Мотт (Саттер, Бигл) – 05:28' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Дермотт) – 06:25' (5x5)   2:2 Пирсон (Хорват, Эдлер) – 11:01' (5x5)   3:2 Маринчин (Таварес, Бэрри) – 40:18' (5x5)   4:2 Хайман (Марнер, Дермотт) – 58:06' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б. Худший клуб нынешнего сезона НХЛ уступил в пятом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Нильсен (Эрни) – 03:59' (5x5)   0:2 Ларкин (Бертуцци, Фаббри) – 26:59' (5x5)   1:2 Анисимов (Райлли, Тирни) – 33:42' (5x4)   2:2 Сабурен (Пека, Шабо) – 41:48' (5x5)   3:2 Анисимов (Гаврилюк, Пол) – 46:09' (5x5)   3:3 Ганье (Гронек, Ларкин) – 47:46' (5x4)   4:3 Анисимов – 65:00' (ПБ)

«Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ. Гости отыгрались со счётом 0:3, но не смогли избежать третьего проигрыша кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дано (Татар, Галлахер) – 02:40' (5x5)   2:0 Доми (Байрон, Уил) – 23:46' (5x5)   3:0 Галлахер (Татар, Дано) – 24:03' (5x5)   3:1 Флёри (Стаал) – 27:45' (5x5)   3:2 Эдмундсон (Нечас, Славин) – 41:14' (5x5)   3:3 Уильямс (Эдмундсон, Терявяйнен) – 58:43' (6x5)   4:3 Питри (Татар) – 60:52' (3x3)

«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Клингберг) – 08:30' (5x5)   1:1 Перрон (Данн) – 12:56' (5x5)   2:1 Бозак (Данн, Томас) – 24:19' (5x4)   3:1 Шенн (О'Райлли, Пьетранджело) – 33:06' (5x5)   3:2 Гурьянов – 35:06' (5x5)   3:3 Клингберг (Бенн, Перри) – 59:41' (6x5)   4:3 О'Райлли – 65:00' (ПБ)

«Аризона Койотс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Юханссон (Кагун, Маккейб) – 07:59' (5x5)   0:2 Скиннер (Симмондс) – 08:43' (5x5)   1:2 Истерли (Келлер, Экман-Ларссон) – 22:20' (5x5)   2:2 Кессел (Голигоски, Истерли) – 23:13'   3:2 Келлер – 27:30' (5x5)   4:2 Келлер (Демерс) – 53:59' (5x5)   5:2 Экман-Ларссон (Ричардсон) – 59:40' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 06:27' (5x4)   1:1 Шоу (Шор, Бурк) – 33:23' (5x5)   1:2 Коннор (Уилер, Битетто) – 33:57' (5x5)   2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 39:47' (5x4)   3:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Ларссон) – 54:44' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:0. Гости уступили в шестом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Кейн (Власик) – 18:48' (5x5)   2:0 Майер (Сёренсен, Ферраро) – 31:12' (5x5)   3:0 Келльман (Сёренсен) – 34:15' (5x5)   4:0 Кутюр (Ферраро, Кейн) – 46:14' (5x5)   5:0 Торнтон (Майер) – 56:01' (5x5)
Кросби проиграл шесть матчей кряду в регулярке впервые с дебютного сезона в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020