Кросби проиграл шесть матчей кряду в регулярке впервые с дебютного сезона в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана этот проигрыш стал шестым кряду.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
Издание Sportsnet отмечает, что «Питтсбург» проиграл шесть матчей кряду в регулярном чемпионате с Сидни Кросби в составе впервые с января 2006 года, когда канадский нападающий проводил дебютный сезон в НХЛ.
В нынешнем сезоне 32-летний капитан «Пингвинз» принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, забросив 13 шайб и сделав 28 результативных передач. Значительную часть сезона канадец пропустил из-за операции.
«Если бы не выиграли, это был бы провал». Как 10 лет назад Кросби вернул Канаде золото ОИ
Четыре года спустя сборная России не смогла сделать аналогичный подвиг в Сочи.
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