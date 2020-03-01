Кросби проиграл шесть матчей кряду в регулярке впервые с дебютного сезона в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана этот проигрыш стал шестым кряду.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

Издание Sportsnet отмечает, что «Питтсбург» проиграл шесть матчей кряду в регулярном чемпионате с Сидни Кросби в составе впервые с января 2006 года, когда канадский нападающий проводил дебютный сезон в НХЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний капитан «Пингвинз» принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, забросив 13 шайб и сделав 28 результативных передач. Значительную часть сезона канадец пропустил из-за операции.