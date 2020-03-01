Кудашов: Зубу попала шайба, пока не могу сказать, какая тяжесть травмы
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с подмосковным «Витязем» (6:1).
В первом периоде травму получил защитник СКА Артём Зуб. В одном из эпизодов шайба попала ему в голову. Игрок покинул лёд и больше на площадку не выходил.
«Первый период была небольшая нервозность, не совсем всё получалось. Со второго периода начали лучше двигаться, пошла игра. Говорить-то нечего, первая игра, серия только началась. Молодёжное звено стало выходить на большинство, потому что это наигрывалось. Зубу шайба попала, посмотрим. Не могу пока сказать, какая тяжесть травмы, завтра определим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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