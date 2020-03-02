Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Павел Заха и ещё одну шайбу забросил Нико Хишир. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.
«Анахайм» потерпел первое поражение после двух побед. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.
В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Обе игры пройдут 4 марта.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.
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