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Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм»

Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Павел Заха и ещё одну шайбу забросил Нико Хишир. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

«Анахайм» потерпел первое поражение после двух побед. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Обе игры пройдут 4 марта.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Заха (Братт, Суббэн) – 17:06' (5x4)   0:2 Заха (Братт, Гусев) – 23:48' (5x4)   0:3 Хишир (Кэррик) – 53:56' (5x5)
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