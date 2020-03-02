Ганзл сыграет за «Спартак» в первом матче серии плей-офф с «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала стартовый состав команды на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо». Поединок состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «ВТБ Арена». После перерыва в стан красно-белых вернулся чешский форвард Робин Ганзл. «Спартак» вывел его из списка травмированных перед стартом серии.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Состав «Спартака»:



Гудачек (Хотченко);

Никонцев – Ганзл – Карсумс, Хёрсли – Кулик;

Фёдоров – Зубов – Даугавиньш, Рылов – Вишневский;

Злобин — Талыхин – Хохлачёв, Тришин – Гончаров;

Галимов – Юньков – Кокарев, Мусин – Никишин.



Ганзл не играл с 15 февраля, в текущем сезоне чех провёл 57 матчей и набрал 29 (15 + 14) очков.