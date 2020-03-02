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Ганзл сыграет за «Спартак» в первом матче серии плей-офф с «Динамо»

Ганзл сыграет за «Спартак» в первом матче серии плей-офф с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Спартака» опубликовала стартовый состав команды на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо». Поединок состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «ВТБ Арена». После перерыва в стан красно-белых вернулся чешский форвард Робин Ганзл. «Спартак» вывел его из списка травмированных перед стартом серии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)
Состав «Спартака»:

Гудачек (Хотченко);
Никонцев – Ганзл – Карсумс, Хёрсли – Кулик;
Фёдоров – Зубов – Даугавиньш, Рылов – Вишневский;
Злобин — Талыхин – Хохлачёв, Тришин – Гончаров;
Галимов – Юньков – Кокарев, Мусин – Никишин.

Ганзл не играл с 15 февраля, в текущем сезоне чех провёл 57 матчей и набрал 29 (15 + 14) очков.

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