Рижское «Динамо» не будет продлевать контракт с главным тренером Анкипансом
Руководство рижского «Динамо» не станет продлевать контракт с тренерским штабом Гиртса Анкипанса, информирует латвийский клуб в «Твиттере». Действующий контракт Анкипанса рассчитан до конца сезона-2019/2020. В течение месяца совет директоров должен найти нового кандидата на роль главного тренера.
44-летний Анкипанс возглавил рижское «Динамо» 29 марта 2018 года. Ранее специалист на протяжении нескольких лет входил в тренерский штаб рижан, периодически выполняяя функции и.о. главного тренера. Также Анкипанс успел поработать в качестве члена тренерского штаба Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо».
В недавно завершившемся регулярном чемпионате «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции, обойдя только минское «Динамо».
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