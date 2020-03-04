«Амур» продлил контракт с нападающим Кузнецовым

Хоккейный клуб «Амур» продлил соглашение с нападающим Александром Кузнецовым. Новый контракт рассчитан на один год и будет носить двусторонний характер, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.
В этом сезоне 27-летний Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков, выступая преимущественно в звеньях сдерживания. Российский нападающий стал вторым форвардом «Амура» по количеству блокированных бросков и пятым по количеству силовых приёмов в среднем за матч.
За карьеру в КХЛ Александр также защищал цвета «Адмирала», московского «Динамо» и «Спартака». В общей сложности Кузнецов сыграл 272 матча, в которых забросил 27 шайб и сделал 30 результативных передач при показателе полезности "-29" и 85 минутах штрафного времени.
- 4 марта 2020
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