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«Амур» продлил контракт с нападающим Кузнецовым

«Амур» продлил контракт с нападающим Кузнецовым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Амур» продлил соглашение с нападающим Александром Кузнецовым. Новый контракт рассчитан на один год и будет носить двусторонний характер, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

В этом сезоне 27-летний Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков, выступая преимущественно в звеньях сдерживания. Российский нападающий стал вторым форвардом «Амура» по количеству блокированных бросков и пятым по количеству силовых приёмов в среднем за матч.

За карьеру в КХЛ Александр также защищал цвета «Адмирала», московского «Динамо» и «Спартака». В общей сложности Кузнецов сыграл 272 матча, в которых забросил 27 шайб и сделал 30 результативных передач при показателе полезности "-29" и 85 минутах штрафного времени.

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