«Салават» — «Авангард»: гости открыли счёт после шикарной «слепой» передачи Семёнова

«Авангард» сумел быстро открыть счёт в третьем матче противостояния с уфимским «Салаватом Юлаевым». Заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Шумаков, которому классный «слепой» пас отдал форвард Кирилл Семёнов.

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Составы команд



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Емелин — Франсон, Потапов — Макмиллан — Бек;

Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;

Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.