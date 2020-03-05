И. Воробьёв: игра была до ошибки, и мы её сделали. «Металлург» пропустил нелепый гол
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2 ОТ, 1-2 в серии). Клуб из Нур-Султана ведёт в серии со счётом 2-1, следующий матч противостояния также пройдёт в Магнитогорске.
«Такой матч до ошибки, до гола. К сожалению, мы её совершили, получили такой нелепый гол в первой смене. Но это плей-офф, жизнь продолжается, готовимся к следующей игре.
Мы освежили состав? Ну у нас Дорофеев и там играл, и сегодня, но мы сегодня решили пойти в семь взрослых защитников, поэтому был такой план», — приводит слова Воробьёва официальный сайт клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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