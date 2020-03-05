Козун: вратари были на высоте, Кошечкин сыграл отлично

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Брэндон Козун поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:2 ОТ, 1-2 в серии).



«Не так мы хотели завершить сегодняшний матч. Но были и позитивные моменты. В плей-офф это вопрос следующего матча. Сегодня всё закончено, смотрим вперёд и готовимся. Сегодня впервые победила команда, которая не забила первой? Думаю, так совпадало раньше. Не придаю значения. Игра вратарей? Оба были на высоте. Жаль, мы не добились победы. Василий Кошечкин сыграл отлично. Надо взять с собой в четвёртый матч позитивные моменты. Ничего страшного не произошло. В плей-офф каждый новый матч — с чистого листа», — цитирует Козуна официальный сайт КХЛ.