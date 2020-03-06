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Пента-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — дубль

Пента-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — дубль
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей пять голов забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Павел Бучневич сделал 2 результативные передачи.

В составе проигравшей команды дубль оформил Александр Овечкин. Ещё один гол в свой актив записал россиянин Илья Ковальчук, который забил свой первый гол за «столичный» клуб. Голкипер Илья Самсонов пропустил 6 голов и совершил 33 сейва. Форвард Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности "-3". Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности "-1".

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хагелин (Дженсен, Ковальчук) – 07:05' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Панарин, Деанджело) – 09:01' (5x4)   2:1 Зибанеджад (Фокс, Бучневич) – 25:29' (5x5)   2:2 Ковальчук (Эллер, Паник) – 32:01' (5x5)   3:2 Деанджело (Панарин, Стаал) – 34:42' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Кемпны, Паник) – 34:58' (5x5)   4:3 Зибанеджад (Бучневич, Ди Джузеппе) – 40:12' (5x5)   4:4 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 49:22' (5x5)   5:4 Зибанеджад – 58:18' (5x4)   5:5 Овечкин – 59:17' (6x5)   6:5 Зибанеджад – 60:33' (3x3)
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