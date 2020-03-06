Пента-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — дубль

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе победителей пять голов забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Павел Бучневич сделал 2 результативные передачи.
В составе проигравшей команды дубль оформил Александр Овечкин. Ещё один гол в свой актив записал россиянин Илья Ковальчук, который забил свой первый гол за «столичный» клуб. Голкипер Илья Самсонов пропустил 6 голов и совершил 33 сейва. Форвард Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности "-3". Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности "-1".
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