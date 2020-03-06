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Овечкин: вчера «Вашингтон» проиграл из-за моей ошибки, и сегодня я снова ошибся в защите

Овечкин: вчера «Вашингтон» проиграл из-за моей ошибки, и сегодня я снова ошибся в защите
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) взял на себя вину за третий гол «синерубашечников». Во втором периоде российский форвард упустил защитника Тони Деанджело, который подключился к атаке «Рейнджерс» и переиграл Илью Самсонова.

«Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите, потеряв своего защитника. Я должен играть лучше в защите, особенно когда это необходимо команде. Тренерский штаб выпускает меня туда, чтобы я приносил результат.

Если смотреть на весь матч, то наше звено сыграло не лучшим образом. Мы злимся из-за того, что сделали допустили много ошибок. Вне всяких сомнений, мы с Кузнецовым должны играть лучше. Это хороший и тяжёлый урок, который мы должны изучить», — приводит слова Овечкина обозреватель Саманта Пелл.

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