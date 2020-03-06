Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 705 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и перевёл игру в овертайм
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