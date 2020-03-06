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Игроки «Рейнджерс» эмоционально встретили Зибанеджада в раздевалке после игры с «Кэпиталз»

Игроки «Рейнджерс» эмоционально встретили Зибанеджада в раздевалке после игры с «Кэпиталз»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей пять голов забил шведский нападающий Мика Зибанеджад. Он стал вторым после Сергея Фёдорова игроком в истории НХЛ, кому удалось в одном матче забросить четыре шайбы в основное время, после чего принести команде победу в овертайме.

Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала в «Твиттере» видео из раздевалки команды после яркой победы. На ролике запечатлена эмоциональная реакция игроков «Рейнджерс» на возвращение со льда в раздевалку Зибанеджада.

Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».

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