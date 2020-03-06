Владелец «Рейнджерс» Долан спустился в раздевалку, чтобы поздравить Зибанеджада

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе победителей пять голов забил шведский нападающий Мика Зибанеджад. Как сообщает клубный обозреватель «Рейнджерс» Винс Меркольяно, после матча в раздевалку «синерубашечников» Джеймс Долан, чтобы лично поздравить Зибанеджада. Примечательно, что 64-летний бизнесмен обычно не посещает клубную раздевалку, появляясь там лишь по значимым поводам.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик, причём все передачи россиянина были первыми. Дважды Артемий помог отличиться Мике Зибанеджаду, а ещё однажды вывел на голевой бросок Тони Деанджело.
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