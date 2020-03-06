Реакция «скамейки» «Тампы» на драку Сергачёва с Уэбером. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В ходе матча российский защитник «молний» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаля» Ши Уэбером. Драка Сергачёва вызвала позитивные эмоции у игроков «Лайтнинг» Алекса Киллорна и Энтони Чирелли, находившихся в этот момент на скамейке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв провёл 67 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 23 результативные передачи. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиги Сергачёв принял участие в 225 матчах, записав в свой актив 104 (24+80) очка.