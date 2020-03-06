Гуськов: все в шоке от провала «Локомотива». Проиграть можно по-разному, но точно не так

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом» (0-3).

«Все в шоке от провала «Локомотива», для меня это тоже сюрприз. Я не ожидал такого результата. Сперва ярославцы дважды крупно уступили в Хельсинки, а теперь и дома проиграли. Меня поразило, что на родном льду «железнодорожники» ничего не забили. Проиграть можно по-разному, но точно не так. Ярославцам не хватает обдуманных действий, спортивной агрессии. По силовым приёмам на домашней площадке вроде прибавили, но нет хладнокровности, правильных и обдуманных решений.

Не выручают Илья Коновалов с Александром Лазушиным. Нельзя всё списывать на вратарей, но их игра оставляет желать лучшего. Мы понимаем, как важны в плей-офф хорошие голкиперы, способные выручить и подтащить в трудный момент. Кроме того Майкл Пелино никогда не работал главным тренером в плей-офф, он всегда был ассистентом. А тут сразу такой авторитетный клуб, как «Локомотив». Конечно, не хватает опыта.

Посмотрим, как финны проведут четвёртый матч с «Локомотивом». Но тот «Йокерит», который мы видим сейчас, настолько идеален, что для некоторых это кажется сказкой. Неизвестно, как хоккеисты Лаури Марьямяки, в случае выхода в следующий раунд, будут действовать с другими соперниками. Пока петь финнам дифирамбы рановато, хотя эта команда славится дисциплиной, строгим выполнением тренерского задания и техническим мастерством игроков. Когда во всём присутствует «химия» и полное взаимопонимание, клуб становится страшной силой. Сейчас мы это и наблюдаем», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.