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Итоги дня плей-офф КХЛ, результаты и видео матчей Кубка Гагарина-2020

«Локомотив» позорится в плей-офф
Павел Панышев
«Локомотив» позорится в плей-офф. 1:14 за три матча — такого не было никогда
СКА разгромил «Витязь», а «Салават» и «Авангард» снова выдали матч-концерт.
Хоккей / КХЛ 0

Календарь игр плей-офф КХЛ

5 марта в КХЛ состоялся очередной игровой день Кубка Гагарина – 2020. Восемь команд из Западной и Восточной конференций продолжают свой путь в плей-офф. Рассказываем, чем запомнились эти встречи.

Легионеры «Салавата» поймали кураж

Всё-таки нельзя было «Авангарду» проигрывать второй матч в Балашихе. Оставалось дотерпеть всего шесть секунд в третьем периоде, но… В плей-офф не бывает сослагательного наклонения, в чём сегодня убедились омичи. Причём, «Авангард» вёл после первого периода со счётом 2:0 благодаря голам Шумакова и Емелина, однако затем наступило время Уфы.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы!
Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.

Во втором и третьем периодах «Салават» буквально летал по льду. Забил Бурмистров (тройке Александра нужно прибавлять в обороне), отличился ещё недавно травмированный Хохряков, а первое звено хозяев буквально разрывало соперника. Маннинен забил мощнейшим щелчком с позиции защитника, Хартикайнен оформил дубль и не реализовал выход один на один, а Умарк отдал три результативных паса.

Замена Бобкова на Гарипова, а затем и Гарипова на шестого полевого игрока ни к чему не привела. Под занавес встречи команды обменялись заброшенными шайбами («Салават» забил в пустые), а Уфа победила – 6:3 и повела в серии – 2-1.

Счёт в серии: 2-1 в пользу «Салавата Юлаева»

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 3
Авангард
Омск
0:1 Шумаков (Кошелев, Семёнов) – 01:23' (5x5)   0:2 Емелин (Широков) – 16:20' (5x5)   1:2 Бурмистров (Пашнин, Кугрышев) – 24:43' (5x5)   2:2 Хохряков (Жарков) – 28:43' (5x5)   3:2 Маннинен (Умарк, Ларсен) – 40:50' (5x5)   4:2 Хартикайнен (Умарк, Панин) – 46:20' (5x5)   5:2 Хартикайнен (Умарк) – 48:10' (5x5)   5:3 Макмиллан (Бек, Широков) – 54:05' (5x4)   6:3 Жарков (Кадейкин) – 58:12' (en)

Кошечкин уснул в овертайме

Команда Ильи Воробьёва неплохо слетала в Нур-Султан. «Магнитка» вернулась из столицы Казахстана со счётом 1-1 в серии, а опытный тренер «металлургов» во второй игре вчистую переиграл Андрея Скабелку.

На родном льду уральцы, как и их соперник, действовали осторожно, сделав акцент на надёжной игре в обороне. Именно поэтому заброшенных шайб пришлось ждать аж до третьего периода. Но это ещё нормально, «Автомобилист» с «Сибирью» и в три периода не всегда укладываются.

Счёт открыл капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, отличившийся после отменной передачи Козуна. Правда, «Барыс» отыгрался достаточно быстро: Диц воспользовался удалением Тимкина, игравшего сломанной клюшкой. В результате встреча перешла в овертайм, где ошибку допустил голкипер хозяев. Прошла передача на левый круг вбрасывания, Антипин не сумел сыграть на перехвате, а Виделль бросил в ближний угол ворот, который Кошечкин не перекрыл. 2:1 в матче и в серии в пользу «Барыса». Но в команде у Ильи Воробьёва хватает мастеров, да и сам Илья Петрович умеет выбираться из любых ситуаций. Так что ничего в этом противостоянии ещё неясно.

Счёт в серии: 2-1 в пользу «Барыса»

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мозякин (Козун, Локтионов) – 46:12' (5x5)   1:1 Диц (Виделль) – 48:47' (5x4)   1:2 Виделль (Найт) – 60:31' (5x5)

«Локомотив» «горит» «Йокериту»

Что-то невообразимое происходит с «Локомотивом». Многие ли могли подумать, что «железнодорожники» будут в одну калитку проигрывать серию «Йокериту»? Причём, в регулярном чемпионате ярославцы разгромили «шутов» дома со счётом 5:0, а сегодня уступили 0:3. Но и это не самое страшное. Команда Майкла Пелино уступила в трёх встречах с общей разницей шайб 1:14. Просто какой-то кошмар, болельщики такого явно не ожидали.

Виктор Лёв поразил ворота Лазушина уже на первой минуте игры, а затем гости сыграли по счёту, реализовывав большинство усилиями Мяэналанена и поставив точку во встрече благодаря голу Йенсена в середине третьего периода. Причём, удалений хватало и у тех, и у других, но общая реализация хромала. Отметим голкипера гостей Яниса Калниньша, совершившего 35 спасений.

Увы, но никак, кроме как позором, нынешнее положение дел в «Локомотиве» не назовёшь. И отвечать за это должны не только тренеры и хоккеисты, но и руководство ярославской команды. Такого разгрома в плей-офф КХЛ «железнодорожникам» ещё никто никогда не устраивал.

Счёт в серии: 3-0 в пользу «Йокерита»

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Лёв (Хаапала, Мяэналанен) – 00:57' (5x5)   0:2 Мяэналанен (Хаапала, Йенсен) – 44:28' (5x4)   0:3 Йенсен (Лёв) – 50:36' (5x5)

СКА не оставляет шансов «Витязю»

Ничего удивительного не происходит в серии между «армейцами» и «витязями». Если оглушительный провал «Локомотива» удивляет, то в противостоянии Питера со своим неофициальным фарм-клубом всё происходит так, как и должно происходить. Ходили мнения, что СКА сжалится и позволит «Витязю» выиграть хотя бы один матч, но пока этим даже не пахнет.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Кузьменко, Белов) – 9:17' (5x5)   0:2 Морозов (Марченко) – 9:50' (5x5)   0:3 Ткачёв (Бурдасов) – 13:51' (5x4)   0:4 Бурдасов (Ткачёв) – 19:55' (5x4)   0:5 Марченко (Подколзин) – 29:06' (5x5)   0:6 Барабанов (Ткачёв) – 53:36' (5x5)

В четверг команда Алексея Кудашова вынесла соперника в одну калитку на гостевом льду, забрасывая шайбы на любой вкус и цвет. Особенно классной получилась шестая шайба Барабанова – Александр проехал через всю площадку и всё сделал сам. Отметим и очередную отличную игру «армейской» молодёжи. Замена Сапрыкина на Ежова уже на 10-й минуте первого периода хозяевам не помогла. В свою очередь голкипер СКА Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 31 бросок. Кстати, СКА за весь матч нанёс столько же, вот только реализовывал свои моменты намного лучше. Думается, что в субботу всё в этой серии закончится.

Счёт в серии: 3-0 в пользу СКА

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