«Локомотив» позорится в плей-офф. 1:14 за три матча — такого не было никогда

Календарь игр плей-офф КХЛ



5 марта в КХЛ состоялся очередной игровой день Кубка Гагарина – 2020. Восемь команд из Западной и Восточной конференций продолжают свой путь в плей-офф. Рассказываем, чем запомнились эти встречи.

Легионеры «Салавата» поймали кураж

Всё-таки нельзя было «Авангарду» проигрывать второй матч в Балашихе. Оставалось дотерпеть всего шесть секунд в третьем периоде, но… В плей-офф не бывает сослагательного наклонения, в чём сегодня убедились омичи. Причём, «Авангард» вёл после первого периода со счётом 2:0 благодаря голам Шумакова и Емелина, однако затем наступило время Уфы.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы! Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.

Во втором и третьем периодах «Салават» буквально летал по льду. Забил Бурмистров (тройке Александра нужно прибавлять в обороне), отличился ещё недавно травмированный Хохряков, а первое звено хозяев буквально разрывало соперника. Маннинен забил мощнейшим щелчком с позиции защитника, Хартикайнен оформил дубль и не реализовал выход один на один, а Умарк отдал три результативных паса.



Замена Бобкова на Гарипова, а затем и Гарипова на шестого полевого игрока ни к чему не привела. Под занавес встречи команды обменялись заброшенными шайбами («Салават» забил в пустые), а Уфа победила – 6:3 и повела в серии – 2-1.



Счёт в серии: 2-1 в пользу «Салавата Юлаева»

Кошечкин уснул в овертайме

Команда Ильи Воробьёва неплохо слетала в Нур-Султан. «Магнитка» вернулась из столицы Казахстана со счётом 1-1 в серии, а опытный тренер «металлургов» во второй игре вчистую переиграл Андрея Скабелку.



На родном льду уральцы, как и их соперник, действовали осторожно, сделав акцент на надёжной игре в обороне. Именно поэтому заброшенных шайб пришлось ждать аж до третьего периода. Но это ещё нормально, «Автомобилист» с «Сибирью» и в три периода не всегда укладываются.



Счёт открыл капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, отличившийся после отменной передачи Козуна. Правда, «Барыс» отыгрался достаточно быстро: Диц воспользовался удалением Тимкина, игравшего сломанной клюшкой. В результате встреча перешла в овертайм, где ошибку допустил голкипер хозяев. Прошла передача на левый круг вбрасывания, Антипин не сумел сыграть на перехвате, а Виделль бросил в ближний угол ворот, который Кошечкин не перекрыл. 2:1 в матче и в серии в пользу «Барыса». Но в команде у Ильи Воробьёва хватает мастеров, да и сам Илья Петрович умеет выбираться из любых ситуаций. Так что ничего в этом противостоянии ещё неясно.



Счёт в серии: 2-1 в пользу «Барыса»

«Локомотив» «горит» «Йокериту»

Что-то невообразимое происходит с «Локомотивом». Многие ли могли подумать, что «железнодорожники» будут в одну калитку проигрывать серию «Йокериту»? Причём, в регулярном чемпионате ярославцы разгромили «шутов» дома со счётом 5:0, а сегодня уступили 0:3. Но и это не самое страшное. Команда Майкла Пелино уступила в трёх встречах с общей разницей шайб 1:14. Просто какой-то кошмар, болельщики такого явно не ожидали.



Виктор Лёв поразил ворота Лазушина уже на первой минуте игры, а затем гости сыграли по счёту, реализовывав большинство усилиями Мяэналанена и поставив точку во встрече благодаря голу Йенсена в середине третьего периода. Причём, удалений хватало и у тех, и у других, но общая реализация хромала. Отметим голкипера гостей Яниса Калниньша, совершившего 35 спасений.



Увы, но никак, кроме как позором, нынешнее положение дел в «Локомотиве» не назовёшь. И отвечать за это должны не только тренеры и хоккеисты, но и руководство ярославской команды. Такого разгрома в плей-офф КХЛ «железнодорожникам» ещё никто никогда не устраивал.



Счёт в серии: 3-0 в пользу «Йокерита»

СКА не оставляет шансов «Витязю»

Ничего удивительного не происходит в серии между «армейцами» и «витязями». Если оглушительный провал «Локомотива» удивляет, то в противостоянии Питера со своим неофициальным фарм-клубом всё происходит так, как и должно происходить. Ходили мнения, что СКА сжалится и позволит «Витязю» выиграть хотя бы один матч, но пока этим даже не пахнет.

В четверг команда Алексея Кудашова вынесла соперника в одну калитку на гостевом льду, забрасывая шайбы на любой вкус и цвет. Особенно классной получилась шестая шайба Барабанова – Александр проехал через всю площадку и всё сделал сам. Отметим и очередную отличную игру «армейской» молодёжи. Замена Сапрыкина на Ежова уже на 10-й минуте первого периода хозяевам не помогла. В свою очередь голкипер СКА Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 31 бросок. Кстати, СКА за весь матч нанёс столько же, вот только реализовывал свои моменты намного лучше. Думается, что в субботу всё в этой серии закончится.



Счёт в серии: 3-0 в пользу СКА