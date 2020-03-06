Макаров грубо влетел в Дацюка и получил «2+10» штрафа за атаку в область головы

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист», встреча проходит в Новосибирске (счёт 2:1, закончился первый период).



На 12-й минуте матча Игорь Макаров в средней зоне грубо влетел в Павла Дацюка и получил «2+10» штрафа за атаку в область головы и шеи. Между хоккеистами произошла небольшая потасовка. В итоге по 2 минуты за грубость получили Евгений Чесалин и Михаил Мамкин.

Видео доступно на сайте КХЛ.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.



«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.