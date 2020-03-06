Макаров грубо влетел в Дацюка и получил «2+10» штрафа за атаку в область головы

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист», встреча проходит в Новосибирске (счёт 2:1, закончился первый период).
На 12-й минуте матча Игорь Макаров в средней зоне грубо влетел в Павла Дацюка и получил «2+10» штрафа за атаку в область головы и шеи. Между хоккеистами произошла небольшая потасовка. В итоге по 2 минуты за грубость получили Евгений Чесалин и Михаил Мамкин.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.
«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.
- 6 марта 2020
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