Знарок: «Спартак» заслужил победу. При счёте 0:3 нашли силы, эмоции и характер

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:4 ОТ).



«Благодарен ребятам, что при счёте 0:3 нашли силы, эмоции и характер. Было тяжело, но мы заслужили эту победу. В тайм-ауте больше говорили о настрое. Гудачека сняли, потому что у нас есть тренер по вратарям, которому мы доверяем.



По Херсли не было никакой специальной задумки, так получилось. Выброс шайбы — это стечение обстоятельств. А насчёт шести игроков — это эмоции. Будем держать их за майки, чтобы не менялись», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Динамо» ведёт в серии со «Спартаком» — 2-1. Следующая игра состоится 8 марта. Начало — в 17:00 мск.