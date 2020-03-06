Знарок: «Спартак» заслужил победу. При счёте 0:3 нашли силы, эмоции и характер
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:4 ОТ).
«Благодарен ребятам, что при счёте 0:3 нашли силы, эмоции и характер. Было тяжело, но мы заслужили эту победу. В тайм-ауте больше говорили о настрое. Гудачека сняли, потому что у нас есть тренер по вратарям, которому мы доверяем.
По Херсли не было никакой специальной задумки, так получилось. Выброс шайбы — это стечение обстоятельств. А насчёт шести игроков — это эмоции. Будем держать их за майки, чтобы не менялись», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» ведёт в серии со «Спартаком» — 2-1. Следующая игра состоится 8 марта. Начало — в 17:00 мск.
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