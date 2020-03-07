Бочаров: можно сказать, что «Торпедо» наиграло на победу с ЦСКА, но этого недостаточно

Нападающий нижегородского «Торпедо» Станислав Бочаров поделился впечатлениями от третьего матча первого раунда плей-офф с московским ЦСКА (1:2 ОТ). В этой встрече форвард отдал одну результативную передачу.

«Акцент перед матчем был на то, чтобы играть в свою игру и быть активными на каждом участке площадки. ЦСКА — классная команда, здорово играет в обороне, но болельщики сегодня гнали нас вперёд и поэтому нам больше удавалась игра в атаке. В третьем периоде активности не снижали, просто не поддавались на провокации ЦСКА и зарабатывали на этом удаления.

Сложно сказать, почему не удалось реализовать большинство. Вроде всё делаем правильно, но шайба в ворота не идёт. Играли хорошо, можно сказать, наиграли на победу. Но если бы было достаточно просто «наиграть на победу»… Увы, сегодня мы проиграли.

Нам надо добавить хладнокровия перед воротами. Когда долго не можешь забить, когда за три матча всего один гол, стараешься делать всё быстрее и быстрее. Надо иногда остановиться и попридержать шайбу, сделать паузу. «Торпедо» не может забить ЦСКА больше двух шайб с 2016 года? В любом случае, нельзя выходить с мыслью поменьше пропустить. Надо искать счастья в атаке, реализовывать свои моменты и забивать больше голов», — приводит слова Бочарова официальный сайт КХЛ.