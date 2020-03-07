«Салават Юлаев» — «Авангард»: в воротах гостей сыграет Бобков, Зернов — в заявке

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в противостоянии ведут уфимцы — 2-1.



Четвёртая встреча в серии пройдёт сегодня, 7 марта, в Уфе. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;

Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов

Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.