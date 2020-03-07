Цулыгин: два гола в ворота «Салавата» не вытекали из игры, но они случились

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги проигранного матча с «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии).



«Достаточно хорошо начали, активно начали. Не использовали свои моменты и забыли про оборону. Хотели быстро забить, но надо играть и в обороне, и в нападении. Сегодня играли только впереди, пропустили и не смогли вернуться в игру. Пытались вернуться, не опускали рук, но не получилось. Два гола не вытекали из игры, но они случились. После этого вышли на третий период, играть для своих болельщиков, не опускали рук.



Неудачная игра Метсолы, которого уже дважды заменили в плей-офф? Это игра, никогда не знаешь, что может произойти. Обе замены были, когда разрыв в игре был большой. Нужно, чтобы Кареев тоже был в тонусе, хотели встряхнуть этой заменой команду. Метсоле дали чуть-чуть отдохнуть», — рассказал Цулыгин на пресс-конференции.