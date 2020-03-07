«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0

Календарь плей-офф КХЛ

Серия «Авангард» — «Салават Юлаев» переехала в Уфу 5 марта и окончательно убедила в том, что плей-офф и регулярка – это, порой, две вещи, абсолютно не связанные друг с другом. В гладком чемпионате «Салават» играл нестабильно, много проигрывал сильным командам, уфимцев многие (в том числе и автор этого текста) называли неуправляемым клубом без тренерской руки, с разбалованными лидерами, за спинами которых нет достойного второго эшелона. Своему сопернику по первому раунду «юлаевцы» проиграли четыре раза (причём матчи не были похожи один на другой) и, казалось, бы выработали мощный психологический комплекс перед «Авангардом».

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Первый матч серии плей-офф как будто бы подтвердил все эти тезисы, но затем всё поменялось, причём постигнуть природу этих изменений до конца пока не получается. «Салават», конечно, серьёзно добавил, прежде всего, в настрое, но и «Авангард» второй и третий матч серии провёл совсем не в соответствии с ожиданиями. Впрочем, стали ли сюрпризом проблемы омичей? «Ястребы» ровно провели регулярку, но их слабые места были видны достаточно чётко. Невысокая результативность легионеров, иногда «пожарящий» Бобков, фактическое неумение перевернуть ход матча, когда с самого начала что-то идёт не по плану – всё это мы видели у «Авангарда» в течение хоккейного года. Свои лучшие матчи «ястребы» «вывозили» исключительно на отменной физике, но, начиная со второй игры первого раунда, им противостоит команда, ничуть не уступающая в движении, контроле шайбы и объёме катания. Отсюда и сложности.

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Впрочем, после трёх матчей точно не следовало делать далеко идущих выводов, хотя бы потому, что «Салават» тоже не идеален, и, как мы уже отмечали, не стабилен. Но в любом случае «Авангарду» нужно было цепляться за победу в Уфе, потому что выбираться со счёта 1:3 в серии тяжело всегда. На столь важный матч Боб Хартли не сделал практически никаких изменений, хотя и ресурсов для усиления у канадца не так много. Вновь место в воротах занял Игорь Бобков, вернулся Денис Зернов, который, по ощущениям, до сих пор не может прийти в себя после травмы и длительного восстановления. Николай Цулыгин же провёл минимальные изменения в составе, да и то они были связаны с травмой Вячеслава Солодухина.

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«Авангард» забил три и чуть не потерял лучшего бомбардира

С первых же минут матча «Авангард» и «Салават» предложили болельщикам ту игру, которую они и привыкли видеть в этой серии – атака доминировала над обороной. Соперники быстро обменялись опаснейшими моментами – Кугрышев попал в штангу, а Зернов в перекладину – а затем «Авангард» снова забил быстрый гол. Уфимская оборона упустила Алексея Потапова «1 в 0», Метсола вроде бы справился с угрозой, но не зафиксировал шайбу и в суматохе на пятачке завёз её в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Игра шла равная, но у «ястребов» получалось быть поострее в зоне атаки, и это вылилось во вторую заброшенную шайбу. Лучшее звено омичей в этом плей-офф (Кошелев – Семёнов – Шумаков) закружило карусель вблизи владений Метсолы, и в результате Семёнов во второй раз за матч огорчил финского голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

«Салавату», как и позавчера, пришлось отыгрываться с 0:2, но надо сказать, что в первом периоде этого матча уфимцы мало в чём уступали к гостям. «Авангард» просто лучше реализовывал свои моменты, а добившись относительно комфортного преимущества в счёте упростил игру, что давало хозяевам хорошие шансы отыграться. Но забить в стартовом отрезке уфимцам не удалось, а под занавес периода свою команду подвёл Илья Крикунов. Нападающий «Салавата» грубовато сыграл против Кирилла Семёнова, толкнув того на борт, и получил удаление за неправильную атаку соперника. Лучший бомбардир «ястребов» ушёл в раздевалку (Семёнов вернулся во втором периоде), а «Авангард» быстро наказал хозяев в большинстве. Мощным и точным броском отметился Коди Франсон, и эта шайба стала для «ястребов» уже четвёртой в семи попытках реализации лишнего в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

На последней минуте периода «Салават» мог подсластить пилюлю, но Вячеслав Войнов в последний момент успел выгрести шайбу с линии ворот. Видеопросмотр лишь убедил арбитров, что в этой ситуации гола не было.

«Салавату» не хватало искры, а «Авангард» показывал убойную реализацию

В третьем матче серии «Салавату» удалось вернуться в игру во многом благодаря индивидуальным ошибкам хоккеистов «Авангарда» и неуверенной игре Бобкова, но сегодня «ястребы», кажется, были не намерены делать сопернику подарки. Омичи играли по счёту и не слишком напирали на владения Метсолы, а вот уфимцам как будто не хватало какой-то искры, чтобы изменить ход встречи. Не помогали и яркие единоборства, которых хватало в этом матче, хотя судьи пресекали откровенную грязь. Так, сначала Александр Кадейкин в средней зоне два раза толкнул в спину Макмиллана и отправился отдыхать, но практически сразу же и игрок «Авангарда» не совладал с эмоциями. Сергей Широков в попытке применить силовой приём попал локтем в голову Эдуарду Гиматову, и форварду омичей ещё повезло, что ему выписали только две минуты.

Но эти моменты никак не влияли на продуктивность «Салавата» в атаке, а тут ещё и «Авангард» забросил четвёртую шайбу. «Ястребам» удалось накрыть уфимцев при выходе из зоны, зацепиться за позиционную атаку, которая закончилась точным броском Алексея Емелина. Защитнику гостей в этом эпизоде помог рикошет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

После этого Николай Цулыгин заменил Юху Метсолу на Андрея Кареева, но и второй голкипер «Салавата» не остался «сухим» в этом периоде. Кареев неплохо вошёл в игру, отразил несколько атак «Авангарда», но затем допустил грубейшую и необъяснимую ошибку после броска Семёнова. 5:0, хотя матч лишь недавно перевалил за свою середину!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Форвард омичей оформил дубль, а «Авангард», спустя несколько минут, в прекрасном настроении отправился на перерыв. Интересно, что счёта 5:0 после двух периодов «ястребы» достигли лишь после 18 бросков в створ ворот «Салавата». С соперником, который показывал такую запредельную реализацию в этот вечер, уфимцам было практически нереально бороться.

«Салават» пробил Бобкова, но шансов на успех у Уфы не было

«Салават», к его чести, вышел не доигрывать матч в третьем периоде, а сражаться. Уфимцы сразу же показали свой боевой настрой, несколько раз втыкаясь силовыми приёмами в игроков «Авангарда», а по броскам в створ к середине отрезка и вовсе имели колоссальное превосходство — 10:0. Это привело к тому, что «Салавату» удалось отыграть одну шайбу – Теэму Хартикайнен элегантно подправил наброс на пятачке, дав первый в матче повод для радости переполненной «Уфа-Арене».

«Авангард» в третьем периоде мало помышлял об атаке и откровенно сел в оборону, но надо сказать, что отбивались омичи грамотно и без паники. Да, «сухарь» для Бобкова сохранить не удалось, но при этом «ястребы» не давали никакой надежды «Салавату» на суперкамбэк.

В конце матча эмоции не оставили обе команды, было ещё много силовых приёмов, стычек и мелкой грубости, но на результат это уже никак не повлияло, да и в какие-то серьёзные столкновения между хоккеистами не переросло. «Авангард» выиграл 5:1, что в какой-то степени стало холодным душем для «Салавата Юлаева», игроки которого наверняка в глубине души почувствовали себя фаворитами серии. Но теперь в противостоянии счёт 2:2, и 9 марта в Балашихе всё начнётся заново.