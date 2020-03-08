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Сергачёв и Василевский стали звёздами матча «Бостон» — «Тампа»

Сергачёв и Василевский стали звёздами матча «Бостон» — «Тампа»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Первой звездой матча стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который забил гол и сделал результативную передачу. Вторая звезда – защитник «Бостона» Чарли Макэвой, на счету которого гол и результативная передача. Третьей звездой признан российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который совершил 35 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Расписание матчей Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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