Сергачёв и Василевский стали звёздами матча «Бостон» — «Тампа»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Первой звездой матча стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который забил гол и сделал результативную передачу. Вторая звезда – защитник «Бостона» Чарли Макэвой, на счету которого гол и результативная передача. Третьей звездой признан российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который совершил 35 сейвов.
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Расписание матчей Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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