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ЧМ-2020 может пройти без сборной Казахстана из-за запрета властей на выезд из страны

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2020 может пройти без сборной Казахстана из-за запрета властей на выезд из страны
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Как сообщил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола, ИИХФ отменила женский чемпионат мира 2020 года из-за отчёта властей штата Новая Шотландия и Федерации хоккея Канады, в котором сообщалось, что они не могут провести турнир в установленные сроки из-за угрозы распространения коронавируса.

«Через полторы недели состоится заседание совета директоров, на котором будет решаться судьба юниорского чемпионата мира», — также сообщил Куммола в интервью Ilta-Sanomat.

Функционер не захотел распространять лишние слухи о взрослом чемпионате мира, который должен пройти в мае 2020 года в Швейцарии, однако признался, что в ИИХФ уже задумались об участии в турнире сборной Казахстана, так как ранее местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.

ИИХФ готова провести ЧМ-2020 по хоккею в сокращённом формате, исключив несколько сборных
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