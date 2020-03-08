ЧМ-2020 может пройти без сборной Казахстана из-за запрета властей на выезд из страны

Как сообщил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола, ИИХФ отменила женский чемпионат мира 2020 года из-за отчёта властей штата Новая Шотландия и Федерации хоккея Канады, в котором сообщалось, что они не могут провести турнир в установленные сроки из-за угрозы распространения коронавируса.
«Через полторы недели состоится заседание совета директоров, на котором будет решаться судьба юниорского чемпионата мира», — также сообщил Куммола в интервью Ilta-Sanomat.
Функционер не захотел распространять лишние слухи о взрослом чемпионате мира, который должен пройти в мае 2020 года в Швейцарии, однако признался, что в ИИХФ уже задумались об участии в турнире сборной Казахстана, так как ранее местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.
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