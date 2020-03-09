Блэшилл — о победе над «Тампой»: теперь не придётся всё лето слушать о серии поражений

Главный тренер клуба «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился впечатлениями от выигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4 Б). «Красные крылья» победили «Тампа-Бэй» впервые с 3 ноября 2015 года.
«Мы в этом сезоне закончили несколько таких серий — против „Бостона“ и „Монреаля“, но эта победа значит, что мне не придётся слушать об этой серии всё лето», — приводит слова Блэшилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Основное время матча завершилось вничью — 4:4. В составе «Детройта» отличились Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. Голы за «Тампу» забили Брейден Пойнт (дважды), Картер Вераге и Патрик Марун. В серии буллитов сильнее были хозяева. Дилан Ларкин и Робби Фаббри свои попытки реализовали, а Энтони Чирелли и Никита Кучеров бросили мимо ворот. Единственный результативный буллит «Тампы» на счету Михаила Сергачёва.
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