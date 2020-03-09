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Широков: не показалось ли мне, что не надо лезть на Панина? Мне ничего не показалось

Широков: не показалось ли мне, что не надо лезть на Панина? Мне ничего не показалось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6), а также эпизод на 27-й минуте встрече, когда он вступился за Дениса Зернова, которого в спину атаковал Григорий Панин.

«Всё очень просто: надо выбросить этот матч из головы и сделать правильные выводы. Мы знаем, что можем вернуть серию сюда, и мы это сделаем. Не показалось ли мне, что не надо было лезть на Панина? Мне ничего не показалось. Да, я был участником этого момента. Увидел, что моего партнёра неправильно ударили, пошёл заступаться.

Перед тем, как «Салават забросил четвёртую шайбу, мы ошиблись на входе в зону. В итоге контратака и гол. Сами подарили голы. Нас наказали за наши ошибки. Нужно со светлой головой ехать в Уфу и играть в правильный хоккей. Нам главное, чтобы выигрывала команда, а кто будет забивать и выполнять другую работу – нет разницы. Мы сделаем всё для победы», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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