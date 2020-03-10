Чешский защитник Шимек продлил контракт с «Сан-Хосе» на 4 года

27-летний чешский защитник Радим Шимек подписал новое 4-летнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны приняли решение не разглашать финансовую часть сделки.

27-летний защитник, который мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля, имеет в своём активе 9 (2+7) очков в 47 играх этого сезона и 18 очков (3+15) в 88 играх в карьере в НХЛ с момента подписания контракта с «Сан-Хосе» в качестве свободного агента 23 мая 2017 года.

«Радим был неотъемлемой частью защиты нашей команды в течение последних двух сезонов», — сказал генеральный директор «Шаркс» Даг Уилсон. «Его стиль игры сочетает в себе хорошую оборонительную игру с тяжёлой физической составляющей и хорошими навыками владения шайбой. Его влияние на наш клуб, когда он в составе, неоспоримо, и мы рады, что он станет частью нашей команды».

«Акулы», набрав 63 очка в 69 матчах, уступили в 3 встречах подряд и занимают 14-е место в Западной конференции, опережая только «Лос-Анджелес Кингз».