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Бурк: все в НХЛ хотят играть, но запреты местных властей уже сделали это невозможным

Бурк: все в НХЛ хотят играть, но запреты местных властей уже сделали это невозможным
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брайан Бурк прокомментировал возможную остановку сезона в НХЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все команды НХЛ и хоккеисты хотят продолжать играть — это понятно. Но количество запретов от властей штатов и провинций растёт, и на данный момент продолжать нормальный сезон уже невозможно. Посмотрите, «Сан-Хосе» уже потерял возможность играть дома из-за запрета на массовые мероприятия. Уверен, что это продолжится. В конце концов, все просто подчинятся рекомендациям медицинских экспертов. Ситуация меняется очень быстро. Даже два часа назад всё было по-другому, не говоря уже о прошлом дне», — заявил Бурк в эфире Sportsnet.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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