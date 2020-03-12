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НХЛ рекомендовала не проводить тренировки и собрания команд перед ближайшими играми

НХЛ рекомендовала не проводить тренировки и собрания команд перед ближайшими играми
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига разослала клубам письма, в которых рекомендовала отказаться от проведения утренних тренировок и командных собраний из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистка Эмили Каплан в «Твиттере».

В ближайший игровой день должны состояться 10 матчей регулярного чемпионата: «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс» – «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз», «Нью-Джерси Дэвилз» – «Каролина Харрикейнз», «Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз», «Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз», «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» – «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» – «Нью-Йорк Айлендерс», «Аризона Койотс» – «Ванкувер Кэнакс».

Клубы последовали рекомендациям. Ряд из них уже отменил утренние тренировки. Среди них «Вашингтон», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл».

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