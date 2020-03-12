НХЛ рекомендовала не проводить тренировки и собрания команд перед ближайшими играми

Национальная хоккейная лига разослала клубам письма, в которых рекомендовала отказаться от проведения утренних тренировок и командных собраний из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистка Эмили Каплан в «Твиттере».
В ближайший игровой день должны состояться 10 матчей регулярного чемпионата: «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс» – «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз», «Нью-Джерси Дэвилз» – «Каролина Харрикейнз», «Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз», «Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз», «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» – «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» – «Нью-Йорк Айлендерс», «Аризона Койотс» – «Ванкувер Кэнакс».
Клубы последовали рекомендациям. Ряд из них уже отменил утренние тренировки. Среди них «Вашингтон», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл».
- 12 марта 2020
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:07
-
14:00
-
13:35
-
13:13
-
13:04
-
13:00
-
12:52
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:12
-
10:56
-
10:47
-
10:40
-
10:11