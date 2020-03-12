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«Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Берглундом и Митчеллом

«Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Берглундом и Митчеллом
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с форвардами Якобом Берглундом и Заком Митчеллом. Об этом сообщил официальный сайт «волков».

Берглунд пришёл в «Нефтехимик» по ходу регулярного чемпионата. Он провёл 44 игры, в которых набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «+12».

Зак Митчелл в прошедшем сезоне сыграл в составе «волков» 58 матчей и отметился в них 26 (17+9) результативными баллами. Его показатель полезности «-13».

«Мы благодарим Якоба и Зака за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Нефтехимика».

В сезоне-2019/2020 «Нефтехимик» попал в плей-офф. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда встречалась с казанским «Ак Барсом» и уступила со счётом – 0-4.

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