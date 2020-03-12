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Миронов: у «Динамо» сейчас два выходных, будем дома сидеть, карантин же

Миронов: у «Динамо» сейчас два выходных, будем дома сидеть, карантин же
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2 в серии).

«У нас были зрители! Сидели в одной и во второй ложе! Вообще, тяжело, точнее необычно. Никогда так не играли, в первом периоде ощущения были странные. Заводились благодаря тренерскому штабу, друг друга заводили. Не хотели продлевать серию, а то мало ли, что-то ещё отменят. Сейчас два выходных, будем дома сидеть, карантин же. Подготовимся нормально, а как будет, так будет.

Как играть с ЦСКА? Да подождите, ну только матч закончился. Надо отдохнуть, в себя прийти. Кому-то температуру сбить, кому-то травмы залечить. О чём говорит тот факт, что все закончили играть, кроме России? Что мы одни не бздим», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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