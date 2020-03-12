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Крикунов – о победе над «Спартаком»: «Динамо» играло робко, в третьем периоде стали смелее

Крикунов – о победе над «Спартаком»: «Динамо» играло робко, в третьем периоде стали смелее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2 в серии).

«Было понятно, что эта встреча определяющая. У нас был один шаг назад, у «Спартака» не было. Мы боялись ошибиться, отступали. Особенно во втором периоде. В третьем периоде стали играть смелее. Игра начала получаться, появились моменты. Хорошо, что забили в самом начале овертайма, не потратили много сил. Выстояли во время удаления, пришлось использовать первое звено, чтобы понадёжнее сыграть. Молодцы, ребята, перестроились в ходе игры. Уж очень робко мы играли», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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