Брызгалов: туалетная бумага в магазине ещё была, а антибактериального геля уже не было

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о пандемии коронавируса. Брызгалов проживает в Америке.



«Сегодня в первый раз за долгое время зашёл в магазин. Туалетная бумага ещё была, а бумажных полотенец, антибактериального геля и дезинфицирующих салфеток уже не было, это правда. Я не расстраиваюсь. То, что мне нужно, я купил, кроме антибактериального геля. Всё было, пусть и в ограниченном количестве. Сейчас поеду на тренировку, индивидуально никто не запрещает тренироваться. Поеду, поработаю с детьми, не дома же сидеть. Какие-то катки закрываются, какие-то нет, везде всё по-разному. Что же теперь — бояться и не жить?



Живу, как раньше. Ну, подхвачу, значит подхвачу, буду лечиться. Не останавливать же свою жизнь и не делать того, что делал раньше. Больше внимания уделяю гигиене, намного чаще стал мыть руки», — рассказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Рухнули прямо на льду». 100 лет назад игроков НХЛ срубила «испанка», она была хуже тюрьмы Вещь пострашнее коронавируса. Тогда игры не отменили, и все об этом пожалели. Больных хоккеистов уносили со льда на руках.