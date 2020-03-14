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Брызгалов: туалетная бумага в магазине ещё была, а антибактериального геля уже не было

Брызгалов: туалетная бумага в магазине ещё была, а антибактериального геля уже не было
Хоккей / НХЛ 0

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о пандемии коронавируса. Брызгалов проживает в Америке.

«Сегодня в первый раз за долгое время зашёл в магазин. Туалетная бумага ещё была, а бумажных полотенец, антибактериального геля и дезинфицирующих салфеток уже не было, это правда. Я не расстраиваюсь. То, что мне нужно, я купил, кроме антибактериального геля. Всё было, пусть и в ограниченном количестве. Сейчас поеду на тренировку, индивидуально никто не запрещает тренироваться. Поеду, поработаю с детьми, не дома же сидеть. Какие-то катки закрываются, какие-то нет, везде всё по-разному. Что же теперь — бояться и не жить?

Живу, как раньше. Ну, подхвачу, значит подхвачу, буду лечиться. Не останавливать же свою жизнь и не делать того, что делал раньше. Больше внимания уделяю гигиене, намного чаще стал мыть руки», — рассказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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