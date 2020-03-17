Иванищев: обвал курса ударил по «Барысу». Новые контракты будут заключаться по-новому

Президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на вопрос о трансферной политике клуба в предстоящее межсезонье.

«Мы начали только обсуждать это после окончания плей-офф. Сейчас начали вызванивать агентов, потому что ранее это было невозможно — шёл плей-офф. И также по главному тренеру. Ведутся переговоры только со вчерашнего дня, когда уже окончательно вышли из плей-офф. Будем разговаривать по всем ребятам, у кого заканчиваются контракты, также по главному тренеру.

Ударил ли обвал курса тенге? Конечно ударил. Но новые контракты будут заключаться по-новому. Посмотрим. Половина команды на контрактах ещё. С теми игроками, с кем хотим заключить, позже будет известно. Хорошая команда, выполнила задачу. Мы будем стараться сохранить её», — цитирует Иванищева Sports.kz.