Президент «Барыса»: Петерссон — дорогой игрок, у нас бюджет ограничен

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал, по каким причинам клубу не удалось сохранить нападающего Андре Петерссона. Контракт игрока истёк 30 апреля.
«Да, Петерссон покинул «Барыс». Андре — хороший игрок, но при этом он и дорогой игрок, у нас бюджет ограничен. Мы занимаемся подбором нападающих с учётом интересов сборной Казахстана», — приводит слова Иванищева Bestnews.kz.
В минувшем сезоне 28-летний швед отыграл 51 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету 23 заброшенные шайбы и 22 голевые передачи при показателе полезности «+23» и 42 минутах штрафа. В плей-офф скандинав набрал 5 (3+2) очков в восьми играх.
«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунда подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.
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