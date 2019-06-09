Президент «Барыса»: Петерссон — дорогой игрок, у нас бюджет ограничен

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал, по каким причинам клубу не удалось сохранить нападающего Андре Петерссона. Контракт игрока истёк 30 апреля.



«Да, Петерссон покинул «Барыс». Андре — хороший игрок, но при этом он и дорогой игрок, у нас бюджет ограничен. Мы занимаемся подбором нападающих с учётом интересов сборной Казахстана», — приводит слова Иванищева Bestnews.kz.



В минувшем сезоне 28-летний швед отыграл 51 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету 23 заброшенные шайбы и 22 голевые передачи при показателе полезности «+23» и 42 минутах штрафа. В плей-офф скандинав набрал 5 (3+2) очков в восьми играх.

«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунда подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.