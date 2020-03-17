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Миронов — о коронавирусе: прислушивайтесь к рекомендациям от государства

Миронов — о коронавирусе: прислушивайтесь к рекомендациям от государства
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением об эпидемии коронавируса и приостановке плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Розыгрыш Кубка Гагарина приостановлен до 10 апреля.

«Соблюдайте стандартные меры гигиены, прислушивайтесь к рекомендациям от государства и других проверенных источников. Считаю, что, пока есть риск для здоровья людей, розыгрыш плей-офф продолжать нельзя. Укрепляйте иммунитет, здоровья всем!» — написал Миронов в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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