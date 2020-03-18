Андрей Свечников упражняется в стрельбе из винтовки

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выложил видео, где он упражняется в стрельбе из винтовки на открытом воздухе.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 180 тысяч человек, более 7 тысяч умерло.



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