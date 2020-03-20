«Нефтехимик» продлил контракты с защитником Волгиным и форвардом Голубовичем

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракты с нападающим Артёмом Голубовичем и защитником Алексеем Волгиным, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба. Соглашение с Голубовичем рассчитано на два сезона, с Волгиным контракт продлён на один сезон.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл 42 матча за ЦСК ВВС в регулярном чемпионате ВХЛ. Артём забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-6" и 10 минутах штрафного времени.

29-летний Волгин набрал 2 (0+2) очка в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав полезность "+4" и набрав 39 минут штрафа. В плей-офф российский защитник принял участие в двух матчах, в которых отметился одной голевой передачей при полезности "-4".