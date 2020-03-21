Фетисов: не знаю, почему отмена ЧМ-2020 вызывает бурный интерес. Ожидаемое решение

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.
«Понимаю и болельщиков, и всех, кто пишет об этом и говорит, что эта новость нерадостная, но, думаю, вполне ожидаемая. Не знаю, почему она вызывает сейчас такой бурный интерес. Мировая спортивная система переживает непростое время. Мы говорим и о подготовке к Олимпийским играм. Для меня это было ожидаемое решение, и я понимаю, что Рене Фазель, который в этом году должен сложить полномочия, хотел красиво, на родине завершить свою легендарную миссию президента Международной федерации хоккея. Но здоровье и благополучие людей является основополагающим.
Думаю, все варианты перед отменой турнира взвешивались и рассматривались. Не на коленке же лепить и держать людей в неведении на протяжении долгого времени. Чемпионат мира включает в себя подготовку спортсменов и доведение их до кондиции. Думаю, решение очень правильное", — сказал Фетисов в эфире программы «Все на Матч».
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