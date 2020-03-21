Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фетисов: не знаю, почему отмена ЧМ-2020 вызывает бурный интерес. Ожидаемое решение

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фетисов: не знаю, почему отмена ЧМ-2020 вызывает бурный интерес. Ожидаемое решение
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.

«Понимаю и болельщиков, и всех, кто пишет об этом и говорит, что эта новость нерадостная, но, думаю, вполне ожидаемая. Не знаю, почему она вызывает сейчас такой бурный интерес. Мировая спортивная система переживает непростое время. Мы говорим и о подготовке к Олимпийским играм. Для меня это было ожидаемое решение, и я понимаю, что Рене Фазель, который в этом году должен сложить полномочия, хотел красиво, на родине завершить свою легендарную миссию президента Международной федерации хоккея. Но здоровье и благополучие людей является основополагающим.

Думаю, все варианты перед отменой турнира взвешивались и рассматривались. Не на коленке же лепить и держать людей в неведении на протяжении долгого времени. Чемпионат мира включает в себя подготовку спортсменов и доведение их до кондиции. Думаю, решение очень правильное", — сказал Фетисов в эфире программы «Все на Матч».

Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея
Фазель оказался терпеливее руководства КХЛ, которое сам же критиковал.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020