Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея

После того, как в Швейцарии был отменён национальный чемпионат по хоккею, всё внимание сместилось на чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. Долгое время формулировка была именно такая — должен пройти, а не должен был. Отмена до самого последнего момента не была подтверждена, и ни оргкомитет, ни ИИХФ пока не предпринимали дальнейших действий. Но, в итоге, это случилось: чемпионат мира не состоится, он отменён.

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Фазель требовал отмены от КХЛ, но молчал про ЧМ-2020

Удивительна была в этом свете позиция главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Швейцарец до последнего тянул резину, раздавая обтекаемые комментарии. По его мнению, окончательное решение по чемпионату мира могло было быть принято в середине апреля, хотя ещё в десятых числах марта появились серьёзные трудности с перелётами между Европой и Северной Америкой, а ведь именно энхаэловцы — главная приманка для болельщиков на таких турнирах. Только представьте себе, что в НХЛ окончания сезона не состоится, а чемпионат мира всё же каким-то волшебным образом будет проведён и звёзды из-за океана на него приедут. Для Фазеля и его ведомства это серьёзным успехом — заполучить мировой эксклюзив на свой вид спорта.



«Отмена ЧМ будет очень трудным решением для ИИХФ, потому что этот турнир — главный источник прибыли для организации», — отметил в одном из последних эфиров канадский эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман. Другое авторитетное североамериканское издание — The Hockey News — и вовсе выпустило информацию о том, что чемпионат мира уже отменён, но ИИХФ мгновенно подсуетилась и выдала опровержение

The Hockey News: ЧМ-2020 по хоккею отменён, ИИХФ объявит об этом в ближайшие дни

Однако самыми любопытными словами Фазеля стали фразы о КХЛ. Наша лига тоже очень долго делала вид, что ничего не происходит, хотя вокруг полностью разрушился привычный мир.



«Было бы справедливо остановить сезон в КХЛ? Да. В других чемпионатах розыгрыши приостановлены. В Швейцарии есть два клуба, включая „Лугано“, которые находятся рядом с границей Италии. Им не разрешили играть. И швейцарская лига приняла решение приостановить чемпионат. Ещё раз: очень важно защитить население, людей! Будем реалистами, Норвегия, Дания, Германия приостановили чемпионаты», — говорил Фазель в интервью РИА «Новости» ещё до того, как в КХЛ «спустили шторы».

Фазель: сезон в КХЛ нужно остановить. Будем реалистами, важно защитить людей

Странная логика у швейцарца. Остановить сезон в КХЛ — справедливо. И до этой темы Фазелю есть дело. Однако о будущем чемпионата мира швейцарец упорно молчал, а когда начинал говорить, то лишь напускал туману.

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Без страховки отмена ЧМ обошлась бы в 20 млн франков

Интервью Фазеля швейцарским СМИ похожи на поэму — настолько там много различных метафор, красивых сравнений и оборотов.



«Наша лодка плывёт по штормовому морю. Речь идёт о том, чтобы сохранять спокойствие и реалистично анализировать ситуацию. Мы должны думать обо всех — болельщиках, игроках, федерациях, командах. Сигналы о том, что турнир не состоится, усиливаются. Но для отмены ещё слишком рано. Надежда умирает последней. Полагаю, о судьбе чемпионата мира мы узнаем позднее. Самое позднее — через пару недель», — сказал Фазель в интервью RTS Sport шесть дней назад.



Возможностей сманеврировать у ИИХФ было не так уж и много. Поначалу федерация явно надеялась на то, что сбудется прогноз некоторых экспертов-эпидемиологов, которые предсказывали пик распространения коронавируса в начале апреля, а потом якобы должен наступить резкий спад.



Финансовый фактор, о котором говорил Фридман, наверняка являлся ключевым для Фазеля, поскольку к середине марта на матчи ЧМ-2020 уже продано около 300 тысяч билетов. Это огромные деньги, на которые ИИХФ живёт и проводит турниры целый сезон, а в случае отмены Фазелю и компании предстоит оплачивать различные неустойки и штрафы — даже с учётом страховки.



«Если бы это было необходимо, мы бы уже дали отмену, потому что у нас есть страховка. Мы заключаем её каждый год с 2012 года. Это обходится дорого, в 250 тыс франков, но это абсолютно правильный шаг. Без этого потеря составила бы около 20 млн франков. Какова будет потеря для швейцарского хоккея, если ЧМ-2020 не состоится? Сейчас количественную оценку дать трудно, потому что чемпионаты мира в последние сезоны были разными. Французы потеряли деньги, а немцы и словаки получили прибыль около 3-4 миллионов. Для Швейцарии прибыль в 1,5 миллиона франков была бы правильным прогнозом, но...», — отмечал Фазель, обнаружив удивительно детальное знакомство со всей денежной бухгалтерией.

Швейцария могла бы взять медали

Даже если каким-то чудом Фазелю удалось бы в такой обстановке провести турнир, то с большой долей вероятности он прошёл бы без игроков НХЛ. Никакая страховка в мире не сподвигнет заокеанских боссов отпустить своих игроков туда, где рядом бушует (или бушевала, с поправкой на май) инфекция. А ЧМ без российских, шведских и финских звёзд — это зрелище потускнее Олимпиады в Пхёнчхане.



Примечательно, что сама сборная Швейцарии могла бы дома как следует «пошуметь». Как отмечал наставник национальной швейцарской команды Патрик Фишер, многие энхаэловцы хотели бы приехать на домашний турнир в сборную и выступить перед своими болельщиками. Лука Сбиса, Янник Вебер, Йонас Зигенталер, Свен Бертши, Кевин Фиала, Нико Хишир, Роман Йози, Нино Нидеррайтер — если бы все они приехали под знамя белого креста, то такая сборная Швейцарии вполне могла бы дойти до финала. А это значит — аншлаги, внимание, продажи атрибутики и большие телевизионные рейтинги. То есть — снова деньги.

Фазель не хочет уходить на спаде

Вариантов дальнейших действий у Фазеля всего два. Первый — это масштабировать турнир во времени, и провести ЧМ в Швейцарии через год, сделав все проданные билеты действительными. Этот вариант потребует решения конгресса ИИХФ, что сопряжено с определёнными трудностями, так как потребует сдвигать на один год все распределённые чемпионаты мира. Наиболее пострадавшими могут стать Швеция и Дания, которые должны были бы проводить ЧМ в 2025 году, но со сдвигом попадают на 2026-й, олимпийский год, в который чемпионаты мира традиционно не вызывают большого интереса.

Вариант второй — это отмена чемпионата без сдвижки на год, что негативно окажется на репутации самого Фазеля, который в сентябре нынешнего года уходит с поста главы ИИХФ после 25-летнего правления.



«Я не могу уйти со своего поста после отменённого чемпионата мира? Почему нет? В сентябре будет избран мой преемник. Но я горжусь, что оставлю федерацию в полном порядке. Сейчас же я не брошу корабль, пока шторм не пройдёт. Хороший капитан в такой ситуации корабль не покинет. Да, у нас было предложение от русских. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в России и Белоруссии. Латвия также закрыла свои границы. Никто никуда не ездит», — говорил Фазель за несколько дней до официальной отмены.

По факту, провести ЧМ-2020 по хоккею уже пару недель назад не было никакой возможности. Но формальная отмена последовала только сейчас. Значит, страховка оказалась гарантирована, а, возможно, уже получена Фазелем и его ведомством. Теперь усатый капитан может смело уходить и покидать судно, пришвартовавшись где-нибудь поближе к материку стабильности.

Что это значит для нас

Для России отмена майского чемпионата мира — это очень печально. Более того, это настоящий удар. Этот турнир был любим россиянами даже больше Олимпиад, которые проходят редко, и на которых мы имели мало успеха — в отличие от чемпионатов мира. Многие болельщики подгадывали отпуска, чтобы съездить в Европу на хоккей и поболеть за сборную. В нашу национальную команду последние годы охотно приезжали все свободные звёзды НХЛ — Овечкин, Малкин, Кучеров. Хоккей в это время года в России выходил на пик популярности, поскольку матчи главной сборной всегда вызывают большой интерес. Почти на каждом турнире стадион временами становился «русским», даже если сам ЧМ проводился далеко от наших границ.



Теперь его не будет. Есть время соскучиться.