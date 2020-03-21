Генеральный секретарь ЧМ-2020: отмена турнира — большое разочарование

Генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира 2020 года по хоккею Джиан Гилли прокомментировал отмену турнира из-за эпидемии коронавируса. Напомним, чемпионат мира должен был проходить в Швейцарии с 8 по 24 мая.
«Мы уважаем решение совета ИИХФ, но, конечно, это большое разочарование. Но для всех участвующих сторон это исключительная ситуация. И теперь мы будем заниматься решением других важных проблем», — приводит слова Гилли официальный сайт ИИХФ.
Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за эпидемии коронавируса, в том числе международные соревнования.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 12 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.
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