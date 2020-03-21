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Генеральный секретарь ЧМ-2020: отмена турнира — большое разочарование

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Генеральный секретарь ЧМ-2020: отмена турнира — большое разочарование
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира 2020 года по хоккею Джиан Гилли прокомментировал отмену турнира из-за эпидемии коронавируса. Напомним, чемпионат мира должен был проходить в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Мы уважаем решение совета ИИХФ, но, конечно, это большое разочарование. Но для всех участвующих сторон это исключительная ситуация. И теперь мы будем заниматься решением других важных проблем», — приводит слова Гилли официальный сайт ИИХФ.

Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за эпидемии коронавируса, в том числе международные соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 12 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

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